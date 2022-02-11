«Селтикс» планируют подписать Сэма Хаузера и Люка Корнета до конца сезона

планирует заключить соглашения до конца сезона с форвардом Сэмом Хаузерем (24 года, 203 см) и центровым (26, 218).

После вчерашних обменов перед дедлайном в составе «Селтикс» остались пять свободных мест.

Хаузер в нынешнем сезоне провел 10 матчей за «Бостон», набирая в среднем 1,2 очка. Корнет в этом сезоне поиграл в G-лиге, а также за «Кливленд» и «Милуоки».

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