Джеймс Харден не сыграет за «Сиксерс» в ближайших матчах против «Тандер» и «Кавальерс»

Представители «Филадельфии» подтвердили, что не сыграет за команду в ближайших двух матчах – против «Оклахомы» в пятницу и против в субботу.

В эти выходные Харден прибудет в Филадельфию и пройдет медосмотр. Дебют защитника может состояться во вторник, 15 февраля, в матче против .

Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Сиксерс», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем