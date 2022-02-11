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    Джеймс Харден не сыграет за «Сиксерс» в ближайших матчах против «Тандер» и «Кавальерс»

    Теги Бостон Кливленд Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джеймс Харден Баскетбол

    Представители «Филадельфии» подтвердили, что Джеймс Харден не сыграет за команду в ближайших двух матчах – против «Оклахомы» в пятницу и против «Кливленда» в субботу.

    В эти выходные Харден прибудет в Филадельфию и пройдет медосмотр. Дебют защитника может состояться во вторник, 15 февраля, в матче против «Бостона».

    Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Сиксерс», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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