Джеймс Харден не сыграет за «Сиксерс» в ближайших матчах против «Тандер» и «Кавальерс»

Представители «Филадельфии» подтвердили, что Джеймс Харден не сыграет за команду в ближайших двух матчах – против «Оклахомы» в пятницу и против «Кливленда» в субботу.
В эти выходные Харден прибудет в Филадельфию и пройдет медосмотр. Дебют защитника может состояться во вторник, 15 февраля, в матче против «Бостона».
Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Сиксерс», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем