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    НБА. «Бостон» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой» и другие матчи

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    В пятницу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.

    «Бостон» примет на своей арене лидера лиги «Голден Стэйт». «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Орландо – Майами
    Дата проведения
    18 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Голден Стэйт
    Дата проведения
    18 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Денвер
    Дата проведения
    18 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Лейкерс
    Дата проведения
    18 декабря, 06.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Юта – Сан-Антонио
    Дата проведения
    18 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Мемфис
    Дата проведения
    18 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Милуоки
    Дата проведения
    18 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Шарлотт
    Дата проведения
    18 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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