НБА. «Бостон» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой» и другие матчи

В пятницу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.

примет на своей арене лидера лиги . сыграют в гостях с «Миннесотой».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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