НБА. «Бостон» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой» и другие матчи

В пятницу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.
«Бостон» примет на своей арене лидера лиги «Голден Стэйт». «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 18 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 06.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни
В американской школе играет девушка-Шак. Выпускной Ауди Крукс только через полтора года, но за нее уже спорят лучшие университеты
Колдовская концовка в НБА: на «фонарь» с центра площадки ответили «фонарем» со своей половины – самым дальним победным броском в истории
Карри – величайший снайпер в истории НБА! Побил рекорд Аллена по трехочковым в Мекке баскетбола