Проблемы со здоровьем Сабониса ставят «Сакраменто» перед сложным выбором перед дедлайном обменов (Марк Стейн)

Травма центрового «Кингз» создает неопределенность в стратегии клуба.

Травма центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, выбывшего на 4-5 недель с частичным разрывом мениска, поставила клуб в крайне сложное положение.

По информации инсайдера Марка Стейна, 29-летний баскетболист может не вернуться на площадку до 5 февраля – дедлайна по обменам. Это создает для «Кингз» зону неопределенности.

Руководство клуба пока не дает четких сигналов, что готово обсуждать обмен бывшего участника Матча всех звезд, но эта позиция может быстро измениться, если сезон продолжит развиваться неблагоприятно.

Как отмечает инсайдер, если «Кингз» все же решатся на полную перезагрузку состава, Сабонис мгновенно станет одним из самых интересных активов на рынке обменов.

До повреждения литовский баскетболист успел сыграть 11 матчей в текущем сезоне. Его средние показатели: 17,2 очка, 12,3 подбора и 3,7 передачи за 33 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
logoСакраменто
возможные переходы
logoНБА
Марк Стейн
logoДомантас Сабонис
