НБА. «Филадельфия» играет с «Портлендом», «Бостон» встретится с «Чикаго» и другие матчи

В вторник, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 9 матчей.
«Филадельфия» Джоэла Эмбиида встретится с «Портлендом» Дэмиана Лилларда, а «Бостон» сыграет с «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Болл (19), Бриджес (11 + 6 передач), Розир (10), Хэйворд (6), Пламли (2) – старт; Вашингтон (18), Коди Мартин (10), Смит (4), Убре (2), Ричардс (2).
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Сет Карри (16), Драммонд (14 + 14 подборов + 7 передач), Коркмаз (13), Грин (11), Макси (8 + 7 передач) – старт; Ньянг (19), Милтон (10), Рид (4), Джо (3), Тайбулл (2).
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (17), Богданович (13), Капела (12 + 9 подборов), Коллинз (8 + 7 подборов), Хантер (5) – старт; Галлинари (9), Реддиш (7), Дженг (2), Уильямс (2), Райт (0).
- Дата проведения
- 2 ноября, 03.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Джарен Джексон (11), Морэнт (9), Бэйн (9), Адамс (4), Мелтон (2) – старт; Тиллман (10), Джонс (8), Уильямс (2), Кончар (0), Андерсон (0).
- Дата проведения
- 2 ноября, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Индиана
- Сабонис (24 + 13 подборов), Тернер (19 + 8 подборов), Леверт (16 + 7 передач), Дуарте (15), Макконнелл (10 + 8 передач) – старт; Дж. Холидэй (17), Уонамейкер (5), Крэйг (5), Мартин (2), Битадзе (0), Вашингтон (0).
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.30, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (25 + 7 подборов), Тейтум (16), Смарт (14), Хорфорд (12 + 7 подборов), Р. Уильямс (6) – старт; Ричардсон (5), Шредер (2), Лэнгфорд (2), Г. Уильямс (0), Притчард (0).
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (18 + 7 подборов), Барретт (15), Фурнье (12), Уокер (5), Робинсон (4 + 9 подборов) – старт; Беркс (5), Топпин (5), Роуз (2), Куикли (0), Гибсон (0).
- Дата проведения
- 2 ноября, 03.00, «Target Center»
- Миннесота
- Эдвардс (10), Таунс (9 + 7 подборов), Расселл (3), Вандербилт (2), Макдэниэлс (2) – старт; Рид (10), Принс (5), Бизли (3), Маклафлин (0), Окоги (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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