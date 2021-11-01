Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» играет с «Портлендом», «Бостон» встретится с «Чикаго» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Индиана Клипперс Мемфис Миннесота Нью-Йорк Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    В вторник, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 9 матчей.

    «Филадельфия» Джоэла Эмбиида встретится с «Портлендом» Дэмиана Лилларда, а «Бостон» сыграет с «Чикаго».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Кливленд 84:95 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча
    Шарлотт
    Болл (19), Бриджес (11 + 6 передач), Розир (10), Хэйворд (6), Пламли (2) – старт; Вашингтон (18), Коди Мартин (10), Смит (4), Убре (2), Ричардс (2).
    Кливленд
    Аллен (21 + 15 подборов), Секстон (15), Гарлэнд (13), Мобли (13 + 8 подборов + 5 потерь), Маркканен (13 + 7 подборов) – старт; Осман (13), Рубио (5 + 7 передач), Уэйд (2).

    Филадельфия – Портленд 100:92 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Сет Карри (16), Драммонд (14 + 14 подборов + 7 передач), Коркмаз (13), Грин (11), Макси (8 + 7 передач) – старт; Ньянг (19), Милтон (10), Рид (4), Джо (3), Тайбулл (2).
    Портленд
    Макколлум (20), Пауэлл (20), Лиллард (13 + 9 передач), Нуркич (5 + 7 подборов), Ковингтон (0) – старт; Саймонс (15), Нэнс (7), Снелл (6), Литтл (4 + 8 подборов), Зеллер (0).

    Атланта – Вашингтон 75:60 (3 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Янг (17), Богданович (13), Капела (12 + 9 подборов), Коллинз (8 + 7 подборов), Хантер (5) – старт; Галлинари (9), Реддиш (7), Дженг (2), Уильямс (2), Райт (0).
    Вашингтон
    Бил (19), Кузма (11), Гэффорд (4), Динуидди (3), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Авдия (7), Нето (4), А. Холидэй (3), Кисперт (3), Бертанс (2), Харрелл (2).

    Мемфис – Денвер 55:55 (2 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча
    Мемфис
    Джарен Джексон (11), Морэнт (9), Бэйн (9), Адамс (4), Мелтон (2) – старт; Тиллман (10), Джонс (8), Уильямс (2), Кончар (0), Андерсон (0).
    Денвер
    Йокич (15), Портер (8), Гордон (6), Моррис (4), Бартон (4) – старт; Грин (8), Грин (4), Дозьер (2), Кампаццо (2), Хайлэнд (0).

    Клипперс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    2 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Сан-Антонио 113:88 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Сабонис (24 + 13 подборов), Тернер (19 + 8 подборов), Леверт (16 + 7 передач), Дуарте (15), Макконнелл (10 + 8 передач) – старт; Дж. Холидэй (17), Уонамейкер (5), Крэйг (5), Мартин (2), Битадзе (0), Вашингтон (0).
    Сан-Антонио
    Мюррэй (16 + 6 передач), Уайт (13 + 7 передач), Пелтль (11), Джонсон (9), Уокер (4) – старт; Васселл (13), Форбс (10), Джонс (7), Юбэнкс (3), Бэйтс-Диоп (2), Янг (0).

    Бостон – Чикаго 82:67 (3 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Браун (25 + 7 подборов), Тейтум (16), Смарт (14), Хорфорд (12 + 7 подборов), Р. Уильямс (6) – старт; Ричардсон (5), Шредер (2), Лэнгфорд (2), Г. Уильямс (0), Притчард (0).
    Чикаго
    Дерозан (23), Болл (12), Вучевич (9), Лавин (6), Грин (6 + 8 подборов) – старт; Досунму (6), Джонс (3), Брэдли (2), Карузо (0).

    Нью-Йорк – Торонто 66:68 (3 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Рэндл (18 + 7 подборов), Барретт (15), Фурнье (12), Уокер (5), Робинсон (4 + 9 подборов) – старт; Беркс (5), Топпин (5), Роуз (2), Куикли (0), Гибсон (0).
    Торонто
    Ануноби (22), Трент (19), Ванвлит (8), Михайлюк (5), Ачиува (2) – старт; Бэнтон (4), Флинн (3), Берч (2), Шэмпени (0), Буше (0).

    Миннесота – Орландо 46:38 (2 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Эдвардс (10), Таунс (9 + 7 подборов), Расселл (3), Вандербилт (2), Макдэниэлс (2) – старт; Рид (10), Принс (5), Бизли (3), Маклафлин (0), Окоги (0).
    Орландо
    Саггс (10), Энтони (8), Ф. Вагнер (8), Картер (4), Бамба (4 + 8 подборов) – старт; Росс (3), Хэмптон (1), Окики (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Говорят, что дед Леброн собрал в «Лейкерс» самую возрастную команду в истории НБА. Так ли это?

    Фильмы Леброна, стартапы Дюрэнта и каннабидол от Томпсона – кто в НБА зарабатывает больше всех за пределами площадки?

    Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные