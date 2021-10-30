НБА. «Даллас» примет «Майами», «Лейкерс» – «Хьюстон» и другие матчи

Во вторник, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.
«Даллас» Дончича примет на своей площадке «Майами» Батлера. «Лейкерс» встретятся дома с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 3 ноября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 3 ноября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 3 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
75 лучших игроков в истории НБА: кто не попал, кого не хватает и кто реально лишний?
Опрокинул 40 очков на «Лейкерс» и еще 30 на «Голден Стэйт». Джа Морэнт – в топе по результативности в НБА и самый дерзкий парень во дворе
Леброн даже в 37 быстрее всех в НБА! Джеймс обогнал время и вколотил мяч с обратной стороны кольца