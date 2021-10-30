НБА. «Даллас» примет «Майами», «Лейкерс» – «Хьюстон» и другие матчи

Во вторник, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

Дончича примет на своей площадке Батлера. «Лейкерс» встретятся дома с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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