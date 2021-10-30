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    НБА. «Даллас» примет «Майами», «Лейкерс» – «Хьюстон» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Детройт Хьюстон Лейкерс Майами Милуоки Новый Орлеан Финикс Сакраменто НБА Юта Баскетбол

    Во вторник, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

    «Даллас» Дончича примет на своей площадке «Майами» Батлера. «Лейкерс» встретятся дома с «Хьюстоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Милуоки
    Дата проведения
    3 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Даллас – Майами
    Дата проведения
    3 ноября, 02.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Юта – Сакраменто
    Дата проведения
    3 ноября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Новый Орлеан
    Дата проведения
    3 ноября, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Хьюстон
    Дата проведения
    3 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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