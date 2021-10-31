НБА. «Бруклин» принимает «Атланту», «Голден Стэйт» играет с «Шарлотт» и другие матчи

В среду, 3 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 11 матчей.
«Бруклин» Дюрэнта и Хардена примет на своей арене «Атланту» Янга. «Голден Стэйт» Карри встретится дома с «Шарлотт» Ламело.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Секстон (19), Гарлэнд (16 + 7 передач), Аллен (14 + 12 подборов), Уэйд (7), Мобли (6 + 7 подборов) – старт; Уиндлер (11), Осман (3), Рубио (0).
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бил (17), Динуидди (8), Гэффорд (6), Колдуэлл-Поуп (6 + 8 подборов), Кузма (2) – старт; Нето (9), Авдия (7), Харрелл (7 + 7 подборов), Кисперт (3), А. Холидэй (0).
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Индиана
- Тернер (17 + 9 подборов), Брогдон (11), Дуарте (10), Сабонис (7), Леверт (6) – старт; Крэйг (10), Битадзе (3), Мартин (3), Макконнелл (2), Дж. Холидэй (0).
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Орландо
- Картер (11 + 7 подборов), Энтони (9), Саггс (7), Ф. Вагнер (7), Бамба (3 + 8 подборов) – старт; Хэмптон (7), Росс (4), Окики (2), М. Вагнер (0).
- Бостон
- Браун (25), Тейтум (11), Р. Уильямс (10), Хорфорд (8 + 8 подборов), Смарт (3) – старт; Шредер (4), Г. Уильямс (1), Ричардсон (0), Притчард (0), Лэнгфорд (0).
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Сет Карри (16), Эмбиид (11 + 7 подборов), Коркмаз (9), Макси (8), Тайбулл (3) – старт; Ньянг (12), Милтон (4), Джо (3), Драммонд (2).
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Дюрэнт (14), Харрис (12), Браун (6), Гриффин (1), Харден (0 + 7 передач) – старт; Олдридж (10), Бембри (5), Миллс (3), Картер (0), Миллсэп (0).
- Дата проведения
- 4 ноября, 03.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Мелтон (7), Джарен Джексон (5), Морэнт (4), Бэйн (3), Адамс (2) – старт; Уильямс (9), Андерсон (4), Кончар (0), Тиллман (0), Джонс (0).
- Дата проведения
- 4 ноября, 03.00, «Target Center»
- Миннесота
- Эдвардс (9), Таунс (5), Беверли (4), Макдэниэлс (3), Окоги (2) – старт; Вандербилт (0), Маклафлин (0), Бизли (0), Принс (0).
- Дата проведения
- 4 ноября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 4 ноября, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 4 ноября, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Крис Пол уже третий по передачам в истории НБА! Сегодня он отдал 18 и помог «Финиксу» отыграть 20 очков отставания
75 лучших игроков в истории НБА: кто не попал, кого не хватает и кто реально лишний?
Опрокинул 40 очков на «Лейкерс» и еще 30 на «Голден Стэйт». Джа Морэнт – в топе по результативности в НБА и самый дерзкий парень во дворе
Леброн даже в 37 быстрее всех в НБА! Джеймс обогнал время и вколотил мяч с обратной стороны кольца