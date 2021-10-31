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    НБА. «Бруклин» принимает «Атланту», «Голден Стэйт» играет с «Шарлотт» и другие матчи

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    В среду, 3 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 11 матчей.

    «Бруклин» Дюрэнта и Хардена примет на своей арене «Атланту» Янга. «Голден Стэйт» Карри встретится дома с «Шарлотт» Ламело.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Портленд 76:69 (3 четверть)
    Дата проведения
    4 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Секстон (19), Гарлэнд (16 + 7 передач), Аллен (14 + 12 подборов), Уэйд (7), Мобли (6 + 7 подборов) – старт; Уиндлер (11), Осман (3), Рубио (0).
    Портленд
    Пауэлл (22), Макколлум (16), Лиллард (11 + 6 передач), Нуркич (6 + 8 подборов), Ковингтон (3) – старт; Зеллер (7), Саймонс (4), Нэнс (0), Литтл (0), Снелл (0).

    Вашингтон – Торонто 65:74 (3 четверть)
    Дата проведения
    4 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча
    Вашингтон
    Бил (17), Динуидди (8), Гэффорд (6), Колдуэлл-Поуп (6 + 8 подборов), Кузма (2) – старт; Нето (9), Авдия (7), Харрелл (7 + 7 подборов), Кисперт (3), А. Холидэй (0).
    Торонто
    Ванвлит (20), Трент (15), Михайлюк (15), Ануноби (14), Ачиува (4 + 7 подборов) – старт; Бэнтон (2), Берч (2), Буше (2), Флинн (0).

    Индиана – Нью-Йорк 69:66 (3 четверть)
    Дата проведения
    4 ноября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Тернер (17 + 9 подборов), Брогдон (11), Дуарте (10), Сабонис (7), Леверт (6) – старт; Крэйг (10), Битадзе (3), Мартин (3), Макконнелл (2), Дж. Холидэй (0).
    Нью-Йорк
    Барретт (17), Рэндл (11 + 11 подборов), Фурнье (10), Уокер (4), Робинсон (2) – старт; Роуз (9), Топпин (6), Беркс (3), Куикли (2), Ноэл (2).

    Орландо – Бостон 50:62 (3 четверть)
    Дата проведения
    4 ноября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча
    Орландо
    Картер (11 + 7 подборов), Энтони (9), Саггс (7), Ф. Вагнер (7), Бамба (3 + 8 подборов) – старт; Хэмптон (7), Росс (4), Окики (2), М. Вагнер (0).
    Бостон
    Браун (25), Тейтум (11), Р. Уильямс (10), Хорфорд (8 + 8 подборов), Смарт (3) – старт; Шредер (4), Г. Уильямс (1), Ричардсон (0), Притчард (0), Лэнгфорд (0).

    Филадельфия – Чикаго 68:61 (3 четверть)
    Дата проведения
    4 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Сет Карри (16), Эмбиид (11 + 7 подборов), Коркмаз (9), Макси (8), Тайбулл (3) – старт; Ньянг (12), Милтон (4), Джо (3), Драммонд (2).
    Чикаго
    Дерозан (24), Лавин (19), Болл (8), Грин (4 + 7 подборов), Вучевич (4 + 7 подборов) – старт; Карузо (4), Досунму (0), Джонс (0), Брэдли (0).

    Бруклин – Атланта 51:56 (2 четверть)
    Дата проведения
    4 ноября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча
    Бруклин
    Дюрэнт (14), Харрис (12), Браун (6), Гриффин (1), Харден (0 + 7 передач) – старт; Олдридж (10), Бембри (5), Миллс (3), Картер (0), Миллсэп (0).
    Атланта
    Хантер (14), Янг (11 + 8 передач), Богданович (6), Коллинз (4), Капела (4) – старт; Хертер (11), Галлинари (4), Реддиш (2), Дженг (0), Уильямс (0).

    Мемфис – Денвер 34:17 (1 четверть)
    Дата проведения
    4 ноября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча
    Мемфис
    Мелтон (7), Джарен Джексон (5), Морэнт (4), Бэйн (3), Адамс (2) – старт; Уильямс (9), Андерсон (4), Кончар (0), Тиллман (0), Джонс (0).
    Денвер
    Йокич (8), Бартон (3), Гордон (2), Моррис (0), Портер (0) – старт; Грин (2), Кампаццо (2), Грин (0), Хайлэнд (0), Дозьер (0).

    Миннесота – Клипперс 23:23 (1 четверть)
    Дата проведения
    4 ноября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Эдвардс (9), Таунс (5), Беверли (4), Макдэниэлс (3), Окоги (2) – старт; Вандербилт (0), Маклафлин (0), Бизли (0), Принс (0).
    Клипперс
    Джексон (13), Джордж (5), Батюм (3), Бледсоу (0), Зубац (0) – старт; Уинслоу (2), Хартенштайн (0), Кеннард (0), Мэнн (0).

    Сан-Антонио – Даллас
    Дата проведения
    4 ноября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Шарлотт
    Дата проведения
    4 ноября, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Новый Орлеан
    Дата проведения
    4 ноября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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