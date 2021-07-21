Сью Берд и серебряный медалист Игр в Сочи Эдди Альварес понесут флаг США на церемонии открытия Олимпиады-2020

Флаг США на церемонии открытия Игр впервые в истории будут нести два человека.

Как сообщает Today, в качестве знаменосцев американцы выбрали 4-кратную чемпионку женской НБА, 4-кратную олимпийскую чемпионку по баскетболу и бейсболиста Эдди Альвареса, который, что примечательно, ранее становился серебряным призером зимних Игр в Сочи по шорт-треку.

40-летняя Берд станет второй в истории американской баскетболисткой, которая понесет флаг на Олимпиаде. В 2004 году этой чести удостоилась Дон Стэйли.

31-летний Альварес – 135-й спортсмен в истории, который примет участие как в зимней, так и в летней Олимпиаде. Эдди начал профессиональную карьеру в бейсболе в июне 2014-го, в прошлом году он выступал за «Майами» в .

Олимпиада в стартует 23 июля и завершится 8 августа.

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