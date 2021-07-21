Сью Берд и серебряный медалист Игр в Сочи Эдди Альварес понесут флаг США на церемонии открытия Олимпиады-2020

Теги Сью Берд сборная США жен MLB сборная США Олимпиада-2020 Эдди Альварес Баскетбол

Флаг США на церемонии открытия Игр впервые в истории будут нести два человека.

Как сообщает Today, в качестве знаменосцев американцы выбрали 4-кратную чемпионку женской НБА, 4-кратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Сью Берд и бейсболиста Эдди Альвареса, который, что примечательно, ранее становился серебряным призером зимних Игр в Сочи по шорт-треку.

40-летняя Берд станет второй в истории американской баскетболисткой, которая понесет флаг на Олимпиаде. В 2004 году этой чести удостоилась Дон Стэйли.

31-летний Альварес – 135-й спортсмен в истории, который примет участие как в зимней, так и в летней Олимпиаде. Эдди начал профессиональную карьеру в бейсболе в июне 2014-го, в прошлом году он выступал за «Майами» в MLB.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля и завершится 8 августа.

Программа Олимпиады-2020 разрослась как никогда. Сможете назвать хотя бы половину видов спорта?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья