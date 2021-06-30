🏀 Сборная России по баскетболу во второй раз подряд пропустит летнюю Олимпиаду

В четверг, 1 июля, мужская сборная России по баскетболу проиграла Германии (67:69) во втором матче олимпийской квалификации в хорватском Сплите и заняла последнее место в группе А.

Подопечные Сергея Базаревича завершили выступление на турнире.

Таким образом, мужская национальная команда во второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. Россияне также не квалифицировались на Игры в Рио-де-Жанейро, которые проходили в 2016 году.

Последний раз мужская сборная выступала на Играх 2012 года в Лондоне, где под руководством Дэвида Блатта стала бронзовым призером.

Отметим, что женская сборная России также не прошла отбор на Олимпиаду в Японии, баскетбольный турнир которой пройдет с 24 июля по 8 августа.

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