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    НБА. Плей-офф. «Атланта» – «Филадельфия», «Клипперс» встретятся с «Ютой»

    Теги результаты Атланта Клипперс Филадельфия НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

    В понедельник, 14 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА проходят два матча.

    «Филадельфия» Джоэла Эмбиида в гостях может одержать третью победу подряд над «Атлантой» Трэя Янга и увеличить преимущество в серии (2-1).

    «Клипперс» Кавая Ленарда и Пола Джорджа в Лос-Анджелесе постараются сравнять счет в противостоянии с победителем регулярного чемпионата «Ютой» (1-2).

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    Атланта – Филадельфия 101:100 (4 четверть)
    Дата проведения
    15 июня, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Янг (23 + 18 передач), Богданович (22), Коллинз (14 + 12 подборов), Капела (12 + 13 подборов), Хертер (10) – старт; Уильямс (9), Галлинари (7), Оконгву (4), Снелл (0).
    Филадельфия
    Харрис (20), Сет Карри (17), Эмбиид (17 + 21 подбор), Симмонс (11 + 12 подборов + 9 передач), Коркмаз (10) – старт; Милтон (8), Ховард (7 + 10 подборов), Тайбулл (5), Макси (3), Хилл (2).

    «Филадельфия» ведет в серии – 2-1

    Клипперс – Юта
    Дата проведения
    15 июня, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    «Юта» ведет в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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