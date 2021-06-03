НБА. Плей-офф. «Атланта» – «Филадельфия», «Клипперс» встретятся с «Ютой»

В понедельник, 14 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА проходят два матча.

Джоэла Эмбиида в гостях может одержать третью победу подряд над «Атлантой» Трэя Янга и увеличить преимущество в серии (2-1).

Кавая Ленарда и Пола Джорджа в Лос-Анджелесе постараются сравнять счет в противостоянии с победителем регулярного чемпионата «Ютой» (1-2).

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«Филадельфия» ведет в серии – 2-1

«Юта» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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