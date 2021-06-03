НБА. Плей-офф. «Атланта» – «Филадельфия», «Клипперс» встретятся с «Ютой»

В понедельник, 14 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА проходят два матча.
«Филадельфия» Джоэла Эмбиида в гостях может одержать третью победу подряд над «Атлантой» Трэя Янга и увеличить преимущество в серии (2-1).
«Клипперс» Кавая Ленарда и Пола Джорджа в Лос-Анджелесе постараются сравнять счет в противостоянии с победителем регулярного чемпионата «Ютой» (1-2).
НБА
Полуфиналы конференций
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 15 июня, 02.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (23 + 18 передач), Богданович (22), Коллинз (14 + 12 подборов), Капела (12 + 13 подборов), Хертер (10) – старт; Уильямс (9), Галлинари (7), Оконгву (4), Снелл (0).
«Филадельфия» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 15 июня, 05.00, «Staples Center»
«Юта» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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