НБА. Плей-офф. «Майами» – «Милуоки», «Портленд» сыграет с «Денвером» и другие матчи

В субботу, 29 мая, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
В 20:30 по московскому времени начнется встреча между «Майами» и «Милуоки», которая может оказаться для финалиста минувшего сезона последней в нынешнем розыгрыше. В 23:00 на площадку в Портленде выйдут «Блэйзерс» и «Наггетс».
«Вашингтон» попробует сократить отставание в серии с «Филадельфией».
«Мемфис» Морэнта примет «Юту» Митчелла и Гобера при равном счете в серии.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третьи и четвертые матчи
- Дата проведения
- 29 мая, 20.30, «American Airlines Arena»
«Милуоки» ведет в серии – 3-0
- Дата проведения
- 29 мая, 23.00, «Moda Center»
«Денвер» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 30 мая, 02.00, «Capital One Arena»
«Филадельфия» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 30 мая, 04.30, «FedExForum»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Плей-офф НБА стартует сегодня! Уже серии первого раунда – это 🍬🍬🍬