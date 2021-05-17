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    НБА. Плей-офф. «Майами» – «Милуоки», «Портленд» сыграет с «Денвером» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Мемфис Майами Милуоки Филадельфия Портленд НБА Вашингтон Юта НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу, 29 мая, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

    В 20:30 по московскому времени начнется встреча между «Майами» и «Милуоки», которая может оказаться для финалиста минувшего сезона последней в нынешнем розыгрыше. В 23:00 на площадку в Портленде выйдут «Блэйзерс» и «Наггетс».

    «Вашингтон» попробует сократить отставание в серии с «Филадельфией».

    «Мемфис» Морэнта примет «Юту» Митчелла и Гобера при равном счете в серии.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи и четвертые матчи

    Майами – Милуоки
    Дата проведения
    29 мая, 20.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    «Милуоки» ведет в серии – 3-0

    Портленд – Денвер
    Дата проведения
    29 мая, 23.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    «Денвер» ведет в серии – 2-1

    Вашингтон – Филадельфия
    Дата проведения
    30 мая, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    «Филадельфия» ведет в серии – 2-0

    Мемфис – Юта
    Дата проведения
    30 мая, 04.30, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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