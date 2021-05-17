НБА. Плей-офф. «Майами» – «Милуоки», «Портленд» сыграет с «Денвером» и другие матчи

В субботу, 29 мая, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

В 20:30 по московскому времени начнется встреча между и , которая может оказаться для финалиста минувшего сезона последней в нынешнем розыгрыше. В 23:00 на площадку в выйдут «Блэйзерс» и «Наггетс».

«Вашингтон» попробует сократить отставание в серии с «Филадельфией».

«Мемфис» Морэнта примет «Юту» Митчелла и Гобера при равном счете в серии.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи и четвертые матчи

«Милуоки» ведет в серии – 3-0

ведет в серии – 2-1

ведет в серии – 2-0

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Плей-офф НБА стартует сегодня! Уже серии первого раунда – это 🍬🍬🍬