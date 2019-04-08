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    НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Лейкерс» примут «Финикс» и другие матчи

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    В воскресенье, 30 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут 4 матча.

    В первой встрече дня «Атланта» Трэя Янга дома попытается развить успех в серии с «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла (2-1). Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

    Далее действующие чемпионы «Лейкерс» Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе попробуют победить в третьем матче подряд «Финикс» Пола и Букера (2-1).

    Неуступчивый «Бостон» Джейсона Тейтума, добившийся успеха в первом домашнем матче плей-офф-2021, может сравнять счет в серии со звездным «Бруклином» Хардена, Ирвинга и Дюрэнта (1-2). «Даллас» Луки Дончича на своей арене встретится с «Клипперс» Джорджа и Ленарда (2-1).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд (до четырех побед)

    Четвертые матчи

    Атланта – Нью-Йорк 20:17 (1 четверть)
    Дата проведения
    30 мая, 20.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Янг (9), Капела (6), Коллинз (2), Богданович (0), Хантер (0) – старт; Галлинари (3), Хертер (0), Оконгву (0), Хилл (0).
    Нью-Йорк
    Роуз (10), Рэндл (7), Буллок (0), Гибсон (0), Барретт (0) – старт; Беркс (0), Ноэл (0).

    «Атланта» ведет в серии – 2-1.

    Лейкерс – Финикс
    Дата проведения
    30 мая, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 2-1.

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    31 мая, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    «Бруклин» ведет в серии – 2-1.

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    31 мая, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    «Даллас» ведет в серии – 2-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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