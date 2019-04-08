НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Лейкерс» примут «Финикс» и другие матчи

В воскресенье, 30 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут 4 матча.
В первой встрече дня «Атланта» Трэя Янга дома попытается развить успех в серии с «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла (2-1). Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
Далее действующие чемпионы «Лейкерс» Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе попробуют победить в третьем матче подряд «Финикс» Пола и Букера (2-1).
Неуступчивый «Бостон» Джейсона Тейтума, добившийся успеха в первом домашнем матче плей-офф-2021, может сравнять счет в серии со звездным «Бруклином» Хардена, Ирвинга и Дюрэнта (1-2). «Даллас» Луки Дончича на своей арене встретится с «Клипперс» Джорджа и Ленарда (2-1).
НБА
Плей-офф
Первый раунд (до четырех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 30 мая, 20.00, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (9), Капела (6), Коллинз (2), Богданович (0), Хантер (0) – старт; Галлинари (3), Хертер (0), Оконгву (0), Хилл (0).
«Атланта» ведет в серии – 2-1.
- Дата проведения
- 30 мая, 22.30, «Staples Center»
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1.
- Дата проведения
- 31 мая, 02.00, «TD Garden»
«Бруклин» ведет в серии – 2-1.
- Дата проведения
- 31 мая, 04.30, «American Airlines Center»
«Даллас» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Майами» – главное разочарование плей-офф НБА: за год от финала до вылета в первом раунде
Культ кроссовок Джордана: перевернули рынок в 80-х, продали на $126 млн в первый год (рассчитывали на 3 млн), угроза бана от НБА только помогла
«Я не беспокоюсь». В «Клипперс» есть три топовых защитника против Дончича, но Тайрон Лю не понимает, как их использовать