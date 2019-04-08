НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Лейкерс» примут «Финикс» и другие матчи

В воскресенье, 30 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут 4 матча.

В первой встрече дня «Атланта» Трэя Янга дома попытается развить успех в серии с Джулиуса Рэндла (2-1). Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Далее действующие чемпионы Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе попробуют победить в третьем матче подряд «Финикс» Пола и Букера (2-1).

Неуступчивый Джейсона Тейтума, добившийся успеха в первом домашнем матче плей-офф-2021, может сравнять счет в серии со звездным Хардена, Ирвинга и Дюрэнта (1-2). Луки Дончича на своей арене встретится с «Клипперс» Джорджа и Ленарда (2-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Четвертые матчи

«Атланта» ведет в серии – 2-1.

«Лейкерс» ведут в серии – 2-1.

«Бруклин» ведет в серии – 2-1.

«Даллас» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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