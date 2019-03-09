Евролига. «Финал четырех». ЦСКА проиграл «Милану» в матче за 3-е место, «Барселона» поборется за титул с «Анадолу Эфесом»

В воскресенье, 30 мая, в немецком Кельне на «Ланксесс-Арена» двумя матчами завершается «Финал четырех» Евролиги-2020/21.

Московский ЦСКА проиграл итальянскому в матче за 3-е место (73:83).

В решающем матче сезона Евролиги за титул поборются испанская и турецкий . Для «Барсы» это чемпионство может стать 3-м в истории клуба (2003, 2010), в то время как «Эфес» ранее никогда не побеждал в главном европейском турнире.

Евролига

«Финал четырех»

Кельн, Германия

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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