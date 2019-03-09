Евролига. «Финал четырех». ЦСКА проиграл «Милану» в матче за 3-е место, «Барселона» поборется за титул с «Анадолу Эфесом»

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В воскресенье, 30 мая, в немецком Кельне на «Ланксесс-Арена» двумя матчами завершается «Финал четырех» Евролиги-2020/21.

Московский ЦСКА проиграл итальянскому «Милану» в матче за 3-е место (73:83).

В решающем матче сезона Евролиги за титул поборются испанская «Барселона» и турецкий «Анадолу Эфес». Для «Барсы» это чемпионство может стать 3-м в истории клуба (2003, 2010), в то время как «Эфес» ранее никогда не побеждал в главном европейском турнире.

Евролига

«Финал четырех»

Кельн, Германия

Матч за 3-е место

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  ЦСКА Россия 83:73 (20:23, 20:11, 20:23, 23:16)
Дата проведения
30 мая, 18.30, «Ланксесс-Арена»
Онлайн матча
AX Армани Эксчейндж Милан
Мицов (14), Ролл (11), Шилдс (11 + 7 подборов), Ледэй (7), Тарчевски (7) – старт; Родригес (14 + 6 передач), Мораскини (11), Хайнс (5), Пантер (2), Эванс (1), Чинчарини (0), Брукс (0).
ЦСКА
Шенгелия (18 + 9 подборов), Лундберг (13), Боломбой (8), Курбанов (8), Ухов (2) – старт; Фойгтманн (12), Хиллиард (9), Хоменко (3), Стрелниекс (0), Клайберн (0), Антонов (0), Эрик (0).

Финал

Барселона Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
30 мая, 21.30, «Ланксесс-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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