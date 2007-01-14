Евролига. 19-й тур. ЦСКА сыграет с «Реалом», «Химки» примут «Валенсию»

Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома сыграет с мадридским «Реалом».

Подмосковные «Химки» примут испанскую «Валенсию».

Евролига

Регулярный чемпионат

19-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 15-3, Реал Испания – 15-3, Барселона Испания – 13-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 12-6, ЦСКА Россия – 12-6, Милан Италия – 10-8, Панатинаикос Греция – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 9-9, Химки Россия – 8-10, Валенсия Испания – 8-10, Виллербан Франция – 8-10, Фенербахче Турция – 7-11, Олимпиакос Греция – 7-11, Баскония Испания – 7-11, Бавария Германия – 6-12, Жальгирис Литва – 5-13, Альба Германия – 5-13, Зенит Россия – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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