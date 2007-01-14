Евролига. 19-й тур. ЦСКА сыграет с «Реалом», «Химки» примут «Валенсию»

Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Маккаби FOX Олимпиакос Барселона Ласса Альба Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Валенсия Баскет Виллербан Баскетбол

Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома сыграет с мадридским «Реалом».

Подмосковные «Химки» примут испанскую «Валенсию».

Евролига

Регулярный чемпионат

19-й тур

Химки Россия  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
14 января, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

ЦСКА Россия  –  Реал Испания
Дата проведения
14 января, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
Дата проведения
14 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Фенербахче Турция  –  Виллербанн Франция
Дата проведения
14 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Альба Германия
Дата проведения
14 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  Барселона Ласса Испания
Дата проведения
14 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 15-3, Реал Испания – 15-3, Барселона Испания – 13-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 12-6, ЦСКА Россия – 12-6, Милан Италия – 10-8, Панатинаикос Греция – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 9-9, Химки Россия – 8-10, Валенсия Испания – 8-10, Виллербан Франция – 8-10, Фенербахче Турция – 7-11, Олимпиакос Греция – 7-11, Баскония Испания – 7-11, Бавария Германия – 6-12, Жальгирис Литва – 5-13, Альба Германия – 5-13, Зенит Россия – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Боб Макаду – MVP и двукратный чемпион НБА. Но сам он считает, что лучшими были годы в Европе

«Фенербахче» без плей-офф, Дэвид Блатт ушел, Шейн Ларкин – полубог. Итоги первой половины регулярки Евролиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья