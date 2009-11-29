Евролига. 11-й тур. «Зенит» – «Реал», ЦСКА в гостях сыграет с «Барселоной» и другие матчи

Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги питерский «Зенит» примет мадриский «Реал».
Московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Барселоной» .
Евролига
Регулярный чемпионат
11-й тур
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 29 ноября, 22.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Барселона Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Реал Испания – 7-3, Милан Италия – 7-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-4, Панатинаикос Греция – 7-4, ЦСКА Россия – 6-4, Химки Россия – 6-5, Баскония Испания – 5-6, Виллербан Франция – 5-6, Олимпиакос Греция – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Фенербахче Турция – 4-7, Валенсия Испания – 4-7, Альба Германия – 4-7, Жальгирис Литва – 3-8, Зенит Россия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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