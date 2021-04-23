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    НБА. «Бруклин» сыграет в гостях с «Торонто», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи

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    Во вторник, 27 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

    «Бруклин» встретится в гостях с «Торонто». «Голден Стэйт» Стефа Карри примет на своей площадке «Даллас» Луки Дончича.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Милуоки
    Дата проведения
    28 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    28 апреля, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Индиана – Портленд
    Дата проведения
    28 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Торонто – Бруклин
    Дата проведения
    28 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Миннесота
    Дата проведения
    28 апреля, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Даллас
    Дата проведения
    28 апреля, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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