НБА. «Бруклин» сыграет в гостях с «Торонто», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи

Во вторник, 27 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Бруклин» встретится в гостях с «Торонто». «Голден Стэйт» Стефа Карри примет на своей площадке «Даллас» Луки Дончича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 28 апреля, 04.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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