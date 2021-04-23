НБА. «Бруклин» сыграет в гостях с «Торонто», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи

Во вторник, 27 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

встретится в гостях с . Стефа Карри примет на своей площадке Луки Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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