ЦСКА встретится с турецким «Фенербахче» в 1/4 финала Евролиги

В пятницу, 9 апреля, завершился 34-й тур чемпионата Евролиги, и большинство команд завершили регулярный сезон.

В том числе определился соперник ЦСКА по 1/4 финала – армейцы проведут серию до 3 побед против турецкого «Фенербахче». Старт плей-офф запланирован на 20 апреля.

Вчера ЦСКА благодаря победе над «Виллербаном» (88:70) досрочно занял 2-е место в регулярке. Сегодня же после победы «Баварии» над «Барселоной» (82:72) стало известно, что «Фенербахче» останется на 7-й позиции.

Турецкий клуб имеет одинаковый результат с (20-14), но уступает ему по личным встречам. Также, если «Зенит» победит в своем последнем матче 14 апреля и догонит «Реал» с «Фенербахче», то все равно останется на 8-м месте из-за результатов личных встреч с двумя командами.

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня был сильнее «Маккаби» 86:69, для выхода в плей-офф «Зениту» необходимо побеждать в среду «Панатинаикос» в перенесенной встрече 6-го тура. В случае успеха подопечные Хавьера Паскуаля встретятся в 1/4 финала с «Барселоной», победившей в регулярном чемпионате.

Напомним, что в нынешнем сезоне Евролиги ЦСКА обменялся победами с . В 3-м туре армейцы победили в гостях 78:77, а в 21-м уступили дома 83:89.

в играх с «Барселоной» одержал одну домашнюю победу (2-й тур, 74:70) и потерпел одну гостевую неудачу (22-й тур, 81:85).

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