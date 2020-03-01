Forbes: «Никс» со стоимостью 5 млрд долларов остаются самым дорогим клубом НБА, «Уорриорз» поднялись на 2-е место

Издание Forbes опубликовало результаты ежегодного исследования, касающегося стоимости клубов НБА.

«Нью-Йорк» остается самым дорогим баскетбольным клубом мира со стоимостью примерно в 5 млрд долларов.

«Никс» – третий клуб американского спорта, преодолевший отметку в 5 млрд долларов, он присоединился к «Ковбойз» из НФЛ и «Янкис» из MLB. Несмотря на приостановку сезона из-за COVID-19, в 2020 году команды НБА стали стоить в среднем на 4% больше.

На 2-е место в списке самых дорогих команд поднялся (4,7 млрд), обогнавший чемпионов-2020 (4,6 млрд). Замыкают Топ-5 «Чикаго» (3,3 млрд) и (3,2 млрд). Последнее место занимает «Мемфис», стоимость которого Forbes оценивает примерно в 1,3 млрд долларов.

Стоимость клубов НБА по итогам 2020 года, оценка Forbes

1.

Стоимость – 5 млрд, изменение за год – +9%

Операционная прибыль – 178 млн

2. «Голден-Стэйт»

Стоимость – 4,7 млрд, изменение за год – +9%

Операционная прибыль – 200 млн

3. «Лейкерс»

Стоимость – 4,6 млрд, изменение за год – +6%

Операционная прибыль – 155 млн

4.

Стоимость – 3,3 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 115 млн

5. «Бостон»

Стоимость – 3,2 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 86 млн

6. «Клипперс»

Стоимость – 2,75 млрд, изменение за год – +6%

Операционная прибыль – 57 млн

7. «Бруклин»

Стоимость – 2,65 млрд, изменение за год – +6%

Операционная прибыль – 44 млн

8.

Стоимость – 2,5 млрд, изменение за год – +1%

Операционная прибыль – 94 млн

9. «Даллас»

Стоимость – 2,45 млрд, изменение за год – +2%

Операционная прибыль – 84 млн

10. «Торонто»

Стоимость – 2,15 млрд, изменение за год – +2%

Операционная прибыль – 79 млн

11. «Филадельфия»

Стоимость – 2,075 млрд, изменение за год – +4%

Операционная прибыль – 51 млн

12.

Стоимость – 2 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 38 млн

13. «Портленд»

Стоимость – 1,9 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 27 млн

14.

Стоимость – 1,85 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 63 млн

15. «Сакраменто»

Стоимость – 1,825 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 45 млн

16. «Вашингтон»

Стоимость – 1,8 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 39 млн

17. «Финикс»

Стоимость – 1,7 млрд, изменение за год – +5%

Операционная прибыль – 20 млн

18. «Юта»

Стоимость – 1,66 млрд, изменение за год – +7%

Операционная прибыль – 42 млн

19. «Денвер»

Стоимость – 1,65 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 27 млн

20. «Милуоки»

Стоимость – 1,625 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 28 млн

21.

Стоимость – 1,575 млрд, изменение за год – 0%

Операционная прибыль – 51 млн

22.

Стоимость – 1,56 млрд, изменение за год – +3%

Операционная прибыль – 46 млн

23. «Индиана»

Стоимость – 1,55 млрд, изменение за год – +2%

Операционная прибыль – 39 млн

24. «Атланта»

Стоимость – 1,52 млрд, изменение за год – 0%

Операционная прибыль – 36 млн

25. «Шарлотт»

Стоимость – 1,5 млрд, изменение за год – 0%

Операционная прибыль – 36 млн

26. «Орландо»

Стоимость – 1,46 млрд, изменение за год – +2%

Операционная прибыль – 37 млн

27. «Детройт»

Стоимость – 1,45 млрд, изменение за год – 0%

Операционная прибыль – 45 млн

28. «Миннесота»

Стоимость – 1,4 млрд, изменение за год – +2%

Операционная прибыль – 32 млн

29. «Новый Орлеан»

Стоимость – 1,35 млрд, изменение за год – 0%

Операционная прибыль – 44 млн

30. «Мемфис»

Стоимость – 1,3 млрд, изменение за год – +0%

Операционная прибыль – 22 млн

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