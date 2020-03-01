Forbes: «Никс» со стоимостью 5 млрд долларов остаются самым дорогим клубом НБА, «Уорриорз» поднялись на 2-е место

Издание Forbes опубликовало результаты ежегодного исследования, касающегося стоимости клубов НБА.
«Нью-Йорк» остается самым дорогим баскетбольным клубом мира со стоимостью примерно в 5 млрд долларов.
«Никс» – третий клуб американского спорта, преодолевший отметку в 5 млрд долларов, он присоединился к «Ковбойз» из НФЛ и «Янкис» из MLB. Несмотря на приостановку сезона из-за COVID-19, в 2020 году команды НБА стали стоить в среднем на 4% больше.
На 2-е место в списке самых дорогих команд поднялся «Голден Стэйт» (4,7 млрд), обогнавший чемпионов-2020 «Лейкерс» (4,6 млрд). Замыкают Топ-5 «Чикаго» (3,3 млрд) и «Бостон» (3,2 млрд). Последнее место занимает «Мемфис», стоимость которого Forbes оценивает примерно в 1,3 млрд долларов.
Стоимость клубов НБА по итогам 2020 года, оценка Forbes
1. «Нью-Йорк»
Стоимость – 5 млрд, изменение за год – +9%
Операционная прибыль – 178 млн
2. «Голден-Стэйт»
Стоимость – 4,7 млрд, изменение за год – +9%
Операционная прибыль – 200 млн
3. «Лейкерс»
Стоимость – 4,6 млрд, изменение за год – +6%
Операционная прибыль – 155 млн
4. «Чикаго»
Стоимость – 3,3 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 115 млн
5. «Бостон»
Стоимость – 3,2 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 86 млн
6. «Клипперс»
Стоимость – 2,75 млрд, изменение за год – +6%
Операционная прибыль – 57 млн
7. «Бруклин»
Стоимость – 2,65 млрд, изменение за год – +6%
Операционная прибыль – 44 млн
8. «Хьюстон»
Стоимость – 2,5 млрд, изменение за год – +1%
Операционная прибыль – 94 млн
9. «Даллас»
Стоимость – 2,45 млрд, изменение за год – +2%
Операционная прибыль – 84 млн
10. «Торонто»
Стоимость – 2,15 млрд, изменение за год – +2%
Операционная прибыль – 79 млн
11. «Филадельфия»
Стоимость – 2,075 млрд, изменение за год – +4%
Операционная прибыль – 51 млн
12. «Майами»
Стоимость – 2 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 38 млн
13. «Портленд»
Стоимость – 1,9 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 27 млн
14. «Сан-Антонио»
Стоимость – 1,85 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 63 млн
15. «Сакраменто»
Стоимость – 1,825 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 45 млн
16. «Вашингтон»
Стоимость – 1,8 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 39 млн
17. «Финикс»
Стоимость – 1,7 млрд, изменение за год – +5%
Операционная прибыль – 20 млн
18. «Юта»
Стоимость – 1,66 млрд, изменение за год – +7%
Операционная прибыль – 42 млн
19. «Денвер»
Стоимость – 1,65 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 27 млн
20. «Милуоки»
Стоимость – 1,625 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 28 млн
21. «Оклахома-Сити»
Стоимость – 1,575 млрд, изменение за год – 0%
Операционная прибыль – 51 млн
22. «Кливленд»
Стоимость – 1,56 млрд, изменение за год – +3%
Операционная прибыль – 46 млн
23. «Индиана»
Стоимость – 1,55 млрд, изменение за год – +2%
Операционная прибыль – 39 млн
24. «Атланта»
Стоимость – 1,52 млрд, изменение за год – 0%
Операционная прибыль – 36 млн
25. «Шарлотт»
Стоимость – 1,5 млрд, изменение за год – 0%
Операционная прибыль – 36 млн
26. «Орландо»
Стоимость – 1,46 млрд, изменение за год – +2%
Операционная прибыль – 37 млн
27. «Детройт»
Стоимость – 1,45 млрд, изменение за год – 0%
Операционная прибыль – 45 млн
28. «Миннесота»
Стоимость – 1,4 млрд, изменение за год – +2%
Операционная прибыль – 32 млн
29. «Новый Орлеан»
Стоимость – 1,35 млрд, изменение за год – 0%
Операционная прибыль – 44 млн
30. «Мемфис»
Стоимость – 1,3 млрд, изменение за год – +0%
Операционная прибыль – 22 млн
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