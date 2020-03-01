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    Forbes: «Никс» со стоимостью 5 млрд долларов остаются самым дорогим клубом НБА, «Уорриорз» поднялись на 2-е место

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    Издание Forbes опубликовало результаты ежегодного исследования, касающегося стоимости клубов НБА.

    «Нью-Йорк» остается самым дорогим баскетбольным клубом мира со стоимостью примерно в 5 млрд долларов.

    «Никс» – третий клуб американского спорта, преодолевший отметку в 5 млрд долларов, он присоединился к «Ковбойз» из НФЛ и «Янкис» из MLB. Несмотря на приостановку сезона из-за COVID-19, в 2020 году команды НБА стали стоить в среднем на 4% больше.

    На 2-е место в списке самых дорогих команд поднялся «Голден Стэйт» (4,7 млрд), обогнавший чемпионов-2020 «Лейкерс» (4,6 млрд). Замыкают Топ-5 «Чикаго» (3,3 млрд) и «Бостон» (3,2 млрд). Последнее место занимает «Мемфис», стоимость которого Forbes оценивает примерно в 1,3 млрд долларов.

    Стоимость клубов НБА по итогам 2020 года, оценка Forbes

    1. «Нью-Йорк»
    Стоимость – 5 млрд, изменение за год – +9%
    Операционная прибыль – 178 млн

    2. «Голден-Стэйт»
    Стоимость – 4,7 млрд, изменение за год – +9%
    Операционная прибыль – 200 млн

    3. «Лейкерс»
    Стоимость – 4,6 млрд, изменение за год – +6%
    Операционная прибыль – 155 млн

    4. «Чикаго»
    Стоимость – 3,3 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 115 млн

    5. «Бостон»
    Стоимость – 3,2 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 86 млн

    6. «Клипперс»
    Стоимость – 2,75 млрд, изменение за год – +6%
    Операционная прибыль – 57 млн

    7. «Бруклин»
    Стоимость – 2,65 млрд, изменение за год – +6%
    Операционная прибыль – 44 млн

    8. «Хьюстон»
    Стоимость – 2,5 млрд, изменение за год – +1%
    Операционная прибыль – 94 млн

    9. «Даллас»
    Стоимость – 2,45 млрд, изменение за год – +2%
    Операционная прибыль – 84 млн

    10. «Торонто»
    Стоимость – 2,15 млрд, изменение за год – +2%
    Операционная прибыль – 79 млн

    11. «Филадельфия»
    Стоимость – 2,075 млрд, изменение за год – +4%
    Операционная прибыль – 51 млн

    12. «Майами»
    Стоимость – 2 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 38 млн

    13. «Портленд»
    Стоимость – 1,9 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 27 млн

    14. «Сан-Антонио»
    Стоимость – 1,85 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 63 млн

    15. «Сакраменто»
    Стоимость – 1,825 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 45 млн

    16. «Вашингтон»
    Стоимость – 1,8 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 39 млн

    17. «Финикс»
    Стоимость – 1,7 млрд, изменение за год – +5%
    Операционная прибыль – 20 млн

    18. «Юта»
    Стоимость – 1,66 млрд, изменение за год – +7%
    Операционная прибыль – 42 млн

    19. «Денвер»
    Стоимость – 1,65 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 27 млн

    20. «Милуоки»
    Стоимость – 1,625 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 28 млн

    21. «Оклахома-Сити»
    Стоимость – 1,575 млрд, изменение за год – 0%
    Операционная прибыль – 51 млн

    22. «Кливленд»
    Стоимость – 1,56 млрд, изменение за год – +3%
    Операционная прибыль – 46 млн

    23. «Индиана»
    Стоимость – 1,55 млрд, изменение за год – +2%
    Операционная прибыль – 39 млн

    24. «Атланта»
    Стоимость – 1,52 млрд, изменение за год – 0%
    Операционная прибыль – 36 млн

    25. «Шарлотт»
    Стоимость – 1,5 млрд, изменение за год – 0%
    Операционная прибыль – 36 млн

    26. «Орландо»
    Стоимость – 1,46 млрд, изменение за год – +2%
    Операционная прибыль – 37 млн

    27. «Детройт»
    Стоимость – 1,45 млрд, изменение за год – 0%
    Операционная прибыль – 45 млн

    28. «Миннесота»
    Стоимость – 1,4 млрд, изменение за год – +2%
    Операционная прибыль – 32 млн

    29. «Новый Орлеан»
    Стоимость – 1,35 млрд, изменение за год – 0%
    Операционная прибыль – 44 млн

    30. «Мемфис»
    Стоимость – 1,3 млрд, изменение за год – +0%
    Операционная прибыль – 22 млн

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