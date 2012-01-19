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    НБА. «Новый Орлеан» уступил «Клипперс», «Хьюстон» принимает «Лейкерс» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. 

    «Новый Орлеан» проиграл «Клипперс». «Хьюстон» Хардена принимает лидирующих на Западе «Лейкерс» Джеймса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Новый Орлеан – Клипперс 130:133 (35:33, 45:39, 30:30, 20:31)
    Дата проведения
    18 января, 23.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Фэйворс (22 + 11 подборов), Ингрэм (21 + 7 подборов + 6 передач), Редик (19), Болл (18 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Харт (9 + 10 подборов) – старт; Хэйс (14), Александер-Уокер (10), Мур (9), Джексон (8), Мелли (0).
    Клипперс
    Ленард (39 + 6 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Шэмет (11), Беверли (9 + 6 передач), Макгрудер (4), Зубац (3) – старт; Уильямс (32), Харрелл (24), Грин (6), Робинсон (3), Паттерсон (2), Мэнн (0).

    Бруклин – Милуоки 97:117 (22:30, 20:27, 29:36, 26:24)
    Дата проведения
    19 января, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Ирвинг (17 + 6 передач), Принс (13), Динуидди (11), Куруц (6), Аллен (5 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Клэкстон (14), Луваву-Кабарро (10), Чендлер (8), Муса (7), Леверт (6), Чиозза (0), Пинсон (0).
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов + 8 потерь), Миддлтон (20), Б. Лопес (12 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Мэттьюз (11), Бледсоу (8) – старт; Дивинченцо (11), Корвер (10), Хилл (6), Бендер (6), Браун (2), Ильясова (2), Коннотон (0), Уилсон (0).

    Бостон – Финикс 59:73 (3 четверть)
    Дата проведения
    19 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью
    Бостон
    Смарт (20), Тейтум (8), Хэйворд (7), Тайс (4), Г. Уильямс (0).
    Финикс
    Букер (22), Эйтон (11 + 8 подборов), Бриджес (10), Шарич (6), Рубио (5).

    Атланта – Детройт 45:64 (2 четверть)
    Дата проведения
    19 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью
    Атланта
    Янг (7), Коллинз (6), Картер (5), Хантер (3), Реддиш (3), Бембри (2), Тиг (0), Хертер (0), Фернанду (0).
    Детройт
    Роуз (10), М-ф Моррис (8), Драммонд (6), Михайлюк (5), Снелл (5), Браун (2), Фрэйзер (0), Гэллоуэй (0), Думбуя (0), Вуд (0).

    Нью-Йорк – Филадельфия 33:40 (2 четверть)
    Дата проведения
    19 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью
    Нью-Йорк
    М-с Моррис (9), Рэндл (8), Гибсон (4), Ниликина (2), Портис (2), Пэйтон (0), Трир (0), Нокс (0), Буллок (0), Робинсон (0).
    Филадельфия
    Коркмаз (8), Симмонс (6), Ричардсон (6), Тайбулл (5), Харрис (3), Нето (0), Скотт (0), Пелл (0), Хорфорд (0).

    Чикаго – Кливленд 21:25 (1 четверть)
    Дата проведения
    19 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью
    Чикаго
    Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Корнет (0).
    Кливленд
    Гарлэнд (0), Секстон (0), Осман (0), Лав (0), Томпсон (0).

    Миннесота – Торонто 26:21 (1 четверть)
    Дата проведения
    19 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью
    Миннесота
    Напьер (0), Калвер (0), Ковингтон (0), Уиггинс (0), Таунс (0).
    Торонто
    Лаури (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0), Ибака (0).

    Голден Стэйт – Орландо
    Дата проведения
    19 января, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью
    Голден Стэйт
    Беркс (0), Расселл (0), Ли (0), Паскалл (0), Коули-Стайн (0).
    Орландо
    Фульц (0), Фурнье (0), Гордон (0), Берч (0), Вучевич (0).

    Хьюстон – Лейкерс
    Дата проведения
    19 января, 04.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью
    Хьюстон
    Уэстбрук (0), Маклемор (0), Харден (0), Такер (0), Капела (0).
    Лейкерс
    Грин (0), Брэдли (0), Джеймс (0), Кузма (0), Макги (0).

    Юта – Сакраменто
    Дата проведения
    19 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Портленд
    Дата проведения
    19 января, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    В НБА растет новое поколение классных молодых игроков. Дончич, Сиакам и Митчелл готовы к дебюту на Матче всех звезд

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