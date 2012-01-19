НБА. «Новый Орлеан» уступил «Клипперс», «Хьюстон» принимает «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут одиннадцать матчей.

«Новый Орлеан» проиграл «Клипперс». «Хьюстон» Хардена принимает лидирующих на Западе Джеймса.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В НБА растет новое поколение классных молодых игроков. Дончич, Сиакам и Митчелл готовы к дебюту на Матче всех звезд

Так выберем же символ десятилетия в НБА. «Даллас» Дирка или «Голден Стэйт» без Дюрэнта?