НБА. «Новый Орлеан» уступил «Клипперс», «Хьюстон» принимает «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
«Новый Орлеан» проиграл «Клипперс». «Хьюстон» Хардена принимает лидирующих на Западе «Лейкерс» Джеймса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 января, 23.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Фэйворс (22 + 11 подборов), Ингрэм (21 + 7 подборов + 6 передач), Редик (19), Болл (18 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Харт (9 + 10 подборов) – старт; Хэйс (14), Александер-Уокер (10), Мур (9), Джексон (8), Мелли (0).
- Дата проведения
- 19 января, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Ирвинг (17 + 6 передач), Принс (13), Динуидди (11), Куруц (6), Аллен (5 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Клэкстон (14), Луваву-Кабарро (10), Чендлер (8), Муса (7), Леверт (6), Чиозза (0), Пинсон (0).
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
- Смарт (20), Тейтум (8), Хэйворд (7), Тайс (4), Г. Уильямс (0).
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (7), Коллинз (6), Картер (5), Хантер (3), Реддиш (3), Бембри (2), Тиг (0), Хертер (0), Фернанду (0).
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- М-с Моррис (9), Рэндл (8), Гибсон (4), Ниликина (2), Портис (2), Пэйтон (0), Трир (0), Нокс (0), Буллок (0), Робинсон (0).
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Корнет (0).
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «Target Center»
- Торонто
- Лаури (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0), Ибака (0).
- Дата проведения
- 19 января, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Беркс (0), Расселл (0), Ли (0), Паскалл (0), Коули-Стайн (0).
- Дата проведения
- 19 января, 04.30, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 19 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 19 января, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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