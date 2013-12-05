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    НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон», «Лейкерс» проиграли «Портленду» и другие результаты

    Теги результаты Атланта Денвер Детройт Хьюстон Лейкерс Мемфис Бруклин Портленд НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В понедельник, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

    Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон» (124:111). «Лейкерс» Леброна и Дэвиса потерпели домашнее поражение от «Портленда» Лилларда и Макколлума.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Мемфис 111:116 OT (23:32, 32:22, 30:33, 21:19, 5:10)
    Дата проведения
    29 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча
    Бруклин
    Леверт (28 + 11 передач + 5 перехватов), Луваву-Кабарро (21), Харрис (14 + 8 подборов), Принс (9), Джордан (4 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Чиозза (14), Аллен (8 + 15 подборов), Грин (8), Шэмет (5).
    Мемфис
    Андерсон (28 + 7 подборов), Брукс (24 + 7 подборов + 5 потерь), Валанчюнас (14 + 14 подборов), Морэнт (7), Аллен (3) – старт; Кларк (16 + 7 подборов), Джонс (9), Дженг (7), Бэйн (6), Кончар (2).

    Атланта – Детройт 128:120 (33:25, 32:31, 35:31, 28:33)
    Дата проведения
    29 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Янг (29 + 6 передач), Коллинз (15), Реддиш (11 + 7 подборов), Хантер (11), Капела (7 + 9 подборов) – старт; Богданович (17), Рондо (12 + 8 передач), Хилл (12), Хертер (9), Фернанду (5).
    Детройт
    Джош Джексон (27), Грант (27), Хэйс (10 + 8 передач), Бей (10 + 7 подборов), Пламли (9 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Райт (18), Эллингтон (11), Михайлюк (4), Стюарт (2 + 8 подборов), Думбуя (2).

    Оклахома-Сити – Юта 109:110 (24:22, 28:27, 35:35, 22:26)
    Дата проведения
    29 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча
    Оклахома-Сити
    Дорт (26), Гилджес-Александер (23 + 7 передач), Хилл (14), Хорфорд (11), Бэйзли (9 + 11 подборов) – старт; Мускала (9), Диалло (7), Маледон (6), Уильямс (4), Покушевски (0).
    Юта
    Богданович (23), Митчелл (20), Конли (20 + 10 подборов + 9 передач), Гобер (12 + 10 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (9) – старт; Кларксон (16), Фэйворс (6), Инглс (4), Ньянг (0), Они (0).

    Денвер – Хьюстон 124:111 (36:26, 34:34, 36:23, 18:28)
    Дата проведения
    29 декабря, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча
    Денвер
    Мюррэй (21), Миллсэп (19), Йокич (19 + 12 подборов + 18 передач), Харрис (14), Портер (14 + 9 подборов) – старт; Моррис (12), Бартон (11), Хартенштайн (5), Кампаццо (4), Дозьер (3), Хэмптон (2), Бол (0), Чанчар (0), Ннаджи (0).
    Хьюстон
    Харден (34 + 8 передач + 5 потерь), Вуд (23), Нваба (14), Такер (9), Хауз (3 + 6 передач) – старт; Браун (12), Кабокло (6), Томас (5), Тэйт (5 + 7 подборов).

    Лейкерс – Портленд 107:115 (30:22, 24:36, 31:26, 22:31)
    Дата проведения
    29 декабря, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Лейкерс
    Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Шредер (24), Колдуэлл-Поуп (14), Дэвис (13 + 10 подборов), Марк Газоль (4 + 7 подборов) – старт; Харрелл (9), Кузма (6), Хортон-Такер (6), Мэттьюз (2), М-ф Моррис (0).
    Портленд
    Лиллард (31 + 5 потерь), Макколлум (20 + 11 передач), Нуркич (10 + 12 подборов), Джонс (5), Ковингтон (4) – старт; Трент (28), Кантер (12 + 14 подборов), Худ (5), Саймонс (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Клипперс» – гении лузерства. Получили «-50» за половину

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