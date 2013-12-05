НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон», «Лейкерс» проиграли «Портленду» и другие результаты

В понедельник, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей.

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон» (124:111). Леброна и Дэвиса потерпели домашнее поражение от «Портленда» Лилларда и Макколлума.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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