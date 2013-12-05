НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон», «Лейкерс» проиграли «Портленду» и другие результаты

В понедельник, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон» (124:111). «Лейкерс» Леброна и Дэвиса потерпели домашнее поражение от «Портленда» Лилларда и Макколлума.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Леверт (28 + 11 передач + 5 перехватов), Луваву-Кабарро (21), Харрис (14 + 8 подборов), Принс (9), Джордан (4 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Чиозза (14), Аллен (8 + 15 подборов), Грин (8), Шэмет (5).
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (29 + 6 передач), Коллинз (15), Реддиш (11 + 7 подборов), Хантер (11), Капела (7 + 9 подборов) – старт; Богданович (17), Рондо (12 + 8 передач), Хилл (12), Хертер (9), Фернанду (5).
- Дата проведения
- 29 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Дорт (26), Гилджес-Александер (23 + 7 передач), Хилл (14), Хорфорд (11), Бэйзли (9 + 11 подборов) – старт; Мускала (9), Диалло (7), Маледон (6), Уильямс (4), Покушевски (0).
- Дата проведения
- 29 декабря, 05.00, «Ball Arena»
- Денвер
- Мюррэй (21), Миллсэп (19), Йокич (19 + 12 подборов + 18 передач), Харрис (14), Портер (14 + 9 подборов) – старт; Моррис (12), Бартон (11), Хартенштайн (5), Кампаццо (4), Дозьер (3), Хэмптон (2), Бол (0), Чанчар (0), Ннаджи (0).
- Дата проведения
- 29 декабря, 06.00, «Staples Center»
- Лейкерс
- Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Шредер (24), Колдуэлл-Поуп (14), Дэвис (13 + 10 подборов), Марк Газоль (4 + 7 подборов) – старт; Харрелл (9), Кузма (6), Хортон-Такер (6), Мэттьюз (2), М-ф Моррис (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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