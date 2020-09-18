НБА. Плей-офф. «Бостон» сократил отставание в серии с «Майами» до 1-2

В субботу в НБА состоялся один матч плей-офф-2020.
В третьей игре финала Восточной конференции «Бостон» обыграл «Майами» (117:106, 1-2).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал Восточной конференции
Третий матч
- Дата проведения
- 20 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
- Майами
- Адебайо (27 + 16 подборов), Батлер (17 + 8 подборов), Робинсон (13), Драгич (11 + 5 потерь), Краудер (10) – старт; Хирро (22), Джонс (3), Олиник (3), Игудала (0), Нанн (0).
- Бостон
- Браун (26 + 7 подборов), Тейтум (25 + 14 подборов + 8 передач), Уокер (21), Смарт (20 + 6 передач), Тайс (8 + 7 подборов) – старт; Хэйворд (6), Г. Уильямс (5), Кантер (4), Уонамейкер (2).
«Майами» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Мы получили от 1-го матча «Бостона» и «Майами» все, что нам обещали. И даже больше: победный блок можно пересматривать тысячи раз