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    НБА. Плей-офф. «Бостон» сократил отставание в серии с «Майами» до 1-2

    Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу в НБА состоялся один матч плей-офф-2020.

    В третьей игре финала Восточной конференции «Бостон» обыграл «Майами» (117:106, 1-2).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции

    Третий матч

    Майами – Бостон 106:117 (22:31, 28:32, 24:26, 32:28)
    Дата проведения
    20 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Адебайо (27 + 16 подборов), Батлер (17 + 8 подборов), Робинсон (13), Драгич (11 + 5 потерь), Краудер (10) – старт; Хирро (22), Джонс (3), Олиник (3), Игудала (0), Нанн (0).
    Бостон
    Браун (26 + 7 подборов), Тейтум (25 + 14 подборов + 8 передач), Уокер (21), Смарт (20 + 6 передач), Тайс (8 + 7 подборов) – старт; Хэйворд (6), Г. Уильямс (5), Кантер (4), Уонамейкер (2).

    «Майами» ведет в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Мы получили от 1-го матча «Бостона» и «Майами» все, что нам обещали. И даже больше: победный блок можно пересматривать тысячи раз

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