НБА. Плей-офф. «Бостон» сократил отставание в серии с «Майами» до 1-2

В субботу в состоялся один матч плей-офф-2020.

В третьей игре финала Восточной конференции «Бостон» обыграл «Майами» (117:106, 1-2).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Финал Восточной конференции

Третий матч

«Майами» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Мы получили от 1-го матча «Бостона» и «Майами» все, что нам обещали. И даже больше: победный блок можно пересматривать тысячи раз