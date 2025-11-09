10

Пиастри получил 10-секундный штраф за аварию на рестарте

Стюарды наказали пилота «Макларена» Оскара Пиастри за инцидент на Гран-при Сан-Паулу.

На рестарте австралиец врезался в соперника из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который, в свою очередь, выбил гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Монегаск был вынужден сойти.

Судьи посчитали Пиастри виновным в столкновении и выписали пилоту десятисекундный штраф.

Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – аварию спровоцировал Пиастри

Михаил Ширяев
