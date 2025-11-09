Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – аварию спровоцировал Пиастри
Леклер сошел в Бразилии из-за повреждения болида.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер не сумел добраться до финиша Гран-при Сан-Паулу. Леклер на рестарте вел борьбу с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.
Пиастри при прохождении первого поворота зацепил болид «Мерседеса», который из-за этого сместился в сторону и задел «Феррари» Леклера.
В результате столкновения на болиде Леклера сломалась подвеска и монегаск был вынужден сойти с дистанции гонки.
