Лоусон получил 5-секундый штраф за аварию с Бермэном

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон наказан после столкновения с соперником из «Хааса » Оливером Бермэном .

Инцидент произошел в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

Стюарды посчитали, что в развороте Бермэна преимущественно виноват Лоусон. В то же время в ФИА приняли во внимание сложные погодные условия и выписали новозеландцу пять штрафных секунд вместо десяти.

Кроме того, Лоусон получил один штрафной балл – восьмой за последние 12 месяцев.

Ранее судьи наказали Бермэна за потенциально опасный пилотаж до столкновения.

Бермэну выписали 5 секунд за инцидент с Лоусоном и штрафной балл – 9-й за последний год

Лиам Лоусон: «Бермэн выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе на мокрой трассе»