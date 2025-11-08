Лоусон получил 5-секундый штраф за аварию с Бермэном
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон наказан после столкновения с соперником из «Хааса» Оливером Бермэном.
Инцидент произошел в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.
Стюарды посчитали, что в развороте Бермэна преимущественно виноват Лоусон. В то же время в ФИА приняли во внимание сложные погодные условия и выписали новозеландцу пять штрафных секунд вместо десяти.
Кроме того, Лоусон получил один штрафной балл – восьмой за последние 12 месяцев.
Ранее судьи наказали Бермэна за потенциально опасный пилотаж до столкновения.
Бермэну выписали 5 секунд за инцидент с Лоусоном и штрафной балл – 9-й за последний год
Лиам Лоусон: «Бермэн выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе на мокрой трассе»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости