Тото Вольфф: «Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота»
Вольфф оценил шансы на победу в Бразилии.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, а также поделился мнением о перспективах команды в воскресной гонке.
«Вплоть до последнего повороте он [Кими Антонелли] шел вровень [с Норрисом], вплоть до 0,000 секунды. Кими потерял время только на выходе из последнего поворота.
Мы работали на пределе возможностей, так что да, отрывы оказались минимальными. И да, старт в гонке с внутренней стороны трассы – это не так уж плохо. Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота. Но да, с учетом старта Норриса с поула победить будет очень трудно», – рассказал Вольфф.
Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости