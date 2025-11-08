Оскар Пиастри: «Машина «Макларена» быстра на этой трассе. Надеюсь, мы извлечем из этого преимущество в гонке»

Пиастри надеется отыграть в гонке в Бразилии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что рассчитывает отыграться после неудачи в субботу.

«Мне просто не удалось проехать свой круг быстрее [в конце 3-го сегмента квалификации]. И это стало главным моментом.

Условия на трассе очень сильно отличались от того, что было вчера. Сегодня управлять болидом было заметно сложнее.

Я немного разочарован результатом, но наша машина, как кажется, вполне быстра на этой трассе, особенно это касается темпа на длинной дистанции. Так что я надеюсь, что в гонке мы сможем извлечь из этого преимущество.

В целом я постараюсь надавить на Норриса [в гонке], постараюсь использовать все возможности. И если у меня будет шанс надавить [на Норриса] – я это сделаю. Но для начала нужно этот шанс создать», – рассказал Пиастри.

