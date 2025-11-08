Макс Ферстаппен: «Я вообще не мог атаковать, болид сильно скользил, приходилось осторожничать»

Ферстаппен сообщил об огромных проблемах с болидом.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался об ощущениях в машине после 16-го места в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

«Это было просто плохо. Я вообще не мог атаковать. Болид «гулял», сильно скользил. Приходилось осторожничать, чтобы не было срывов, и, конечно, такой подход не работает в квалификации.

Совсем не к этому ты стремишься. Уик-энд и так складывался довольно тяжело, но такое поведение болида после внесения изменений стало неожиданностью, я бы сказал. Машина просто не реагировала, сцепления не было, я вообще не мог атаковать на пределе», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире Sky Sports.

Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021

Макс Ферстаппен: «О чемпионстве можно забыть»