Бермэну выписали 5 секунд за инцидент с Лоусоном и штрафной балл – 9-й за последний год
Судьи признали Бермэна виновным в моменте с Лоусоном.
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн наказан пятисекундным штрафом после спринта на Гран-при Сан-Паулу.
Британца развернуло после контакта с соперником из «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном.
Стюарды посчитали, что на прямой между третьим и четвертым поворотами Оливер пилотировал «потенциально опасным образом». Бермэн выдавил Лоусона, из-за чего тот выехал двумя колесами на мокрую траву.
Кроме того, пилот получил один штрафной балл. Оливер является лидером «Формулы-1» по данному показателю – на его счету девять штрафных очков за последние 12 месяцев.
Лиам Лоусон: «Бермэн выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе на мокрой трассе»
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
