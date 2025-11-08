Бермэну выписали 5 секунд за инцидент с Лоусоном и штрафной балл – 9-й за последний год

Судьи признали Бермэна виновным в моменте с Лоусоном.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн наказан пятисекундным штрафом после спринта на Гран-при Сан-Паулу.

Британца развернуло после контакта с соперником из «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном .

Стюарды посчитали, что на прямой между третьим и четвертым поворотами Оливер пилотировал «потенциально опасным образом». Бермэн выдавил Лоусона, из-за чего тот выехал двумя колесами на мокрую траву.

Кроме того, пилот получил один штрафной балл. Оливер является лидером «Формулы-1» по данному показателю – на его счету девять штрафных очков за последние 12 месяцев.

