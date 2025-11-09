Расселл объяснил неудачу в квалификации.

Джордж Расселл: «Мне просто не удалось «включить» шины, я не смог попасть в рабочий диапазон»

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.

«Болиду просто не хватало сцепления с трассой. И я понимаю, что я далеко не единственный, кто сейчас на это жалуется. Можно посмотреть на Макса Ферстаппена, который вылетел в первом сегменте, на Льюиса [Хэмилтона, который вылетел во втором сегменте], или на Бермэна, который был в лидерах, когда его напарник находился в самом низу.

Мне просто не удалось «включить» шины, я не смог попасть в рабочий диапазон. Машина просто скользила по трассе. Досадно, что так вышло, но, с другой стороны, я понимаю, что могло быть и хуже, когда смотрю на Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. И понимаю, что мы смогли выжать максимум из очень плохой ситуации.

В такие дни, как сегодня, кому-то из гонщиков удается «включить» шины, а кому-то нет. Думаю, это была одна из самых странных квалификаций в этом сезоне. Кими Антонелли очень хорошо выступил, ему стоит отдать должное – но да, эта квалификация была очень странной.

Надеюсь, в гонке нам удастся прорваться вперед. Я уверен, что мы сможем это сделать. Хотя понятно, что нужно учитывать и фактор Пиастри, он очень быстр. Неожиданным фактором может быть и Шарль Леклер», – рассказал Расселл.

