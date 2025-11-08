Лиам Лоусон: «Бермэн выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе на мокрой трассе»
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон и его соперник из «Хааса» Оливер Бермэн дошли до контакта в спринте на Гран-при Сан-Паулу.
Стюарды вызвали Бермэна – британца подозревают в нарушении правил.
После финиша новозеландец сообщил, что недоволен коллегой.
«Думаю, у него плохо получился выезд из третьего поворота. Не знаю, выдавили ли его, но он был достаточно медленным на прямой, и у меня получилась хорошая атака.
Я поехал слева от него, и он просто выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе. Мы едем со скоростью 300 [км/ч] на прямой, а трасса мокрая.
Мы въехали в четвертый поворот, и мои шины были полностью мокрыми. Я испытывал проблемы со сцеплением, и мы дошли до контакта.
Это первый круг, мы в любом случае в глубине пелотона – не понимаю, зачем так рисковать. Калитка была открытой, когда я совершал обгон, а он просто продолжался смещаться влево», – заявил Лиам.
Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое