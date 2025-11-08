Лиам Лоусон: «Бермэн выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе на мокрой трассе»

Лоусон обвинил Бермэна в опасном пилотаже в спринте.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон и его соперник из «Хааса » Оливер Бермэн дошли до контакта в спринте на Гран-при Сан-Паулу.

Стюарды вызвали Бермэна – британца подозревают в нарушении правил.

После финиша новозеландец сообщил, что недоволен коллегой.

«Думаю, у него плохо получился выезд из третьего поворота. Не знаю, выдавили ли его, но он был достаточно медленным на прямой, и у меня получилась хорошая атака.

Я поехал слева от него, и он просто выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе. Мы едем со скоростью 300 [км/ч] на прямой, а трасса мокрая.

Мы въехали в четвертый поворот, и мои шины были полностью мокрыми. Я испытывал проблемы со сцеплением, и мы дошли до контакта.

Это первый круг, мы в любом случае в глубине пелотона – не понимаю, зачем так рисковать. Калитка была открытой, когда я совершал обгон, а он просто продолжался смещаться влево», – заявил Лиам.

