Фредерик Вассер о квалификации: «Феррари» справилась гораздо лучше, чем в пятницу»

Вассер позитивно оценил субботнюю квалификацию «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу: Шарль Леклер показал третье время, Льюис Хэмилтон – 13-е.

«Пелотон становится все плотнее и плотнее, первое и 16-е места разделяют десятые доли секунды. Это означает, что можно вылететь из первого или второго сегменте из-за небольшой ошибки, неидеального круга подготовки или трафика.

Сегодня мы справились гораздо лучше, чем вчера. Важно сложить все воедино. Речь о сотых долях секунды между десятой и третьей позициями», – заявил Фред в эфире итальянского Sky.

Шарль Леклер: «Доволен третьим местом, ведь уик-энд складывается для «Феррари» тяжело»

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 4-й, Ферстаппен – 16-й