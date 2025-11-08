Льюис Хэмилтон: «В гонке я сделаю все, что только смогу»

Хэмилтон пессимистично настроен на гонку.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что не рассчитывает на хороший результат в воскресной гонке.

«С настройками болида все нормально. Мне просто не удалось заставить шины работать хорошо. Все это нужно проделывать [заранее] в боксах.

Не знаю, чего ждать от гонки. Проблема с рабочими процессами в «Феррари»? Я не знаю. Но я помню, в чем было дело в прошлом году. Скорее, дело не в этом. В целом все в порядке, как мне кажется, просто колеса находятся в таком положении, что у меня не получается прогреть шины до оптимальной температуры, необходимой для того, чтобы они перестали перегреваться.

Спринт прошел не лучшим образом. В гонке я сделаю все, что только смогу. Пока все продолжает складываться очень плохо, но завтра я снова постараюсь показать все, на что способен», – рассказал Хэмилтон.

