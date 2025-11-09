Юки Цунода: «Ферстаппен взял мои настройки перед квалификацией»

Цунода сообщил, что Ферстаппен воспользовался его настройками в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода высказался после провала команды в квалификации к Гран-при Сан-Паулу: японец стал 19-м, его напарник Макс Ферстаппен – 16-м.

«Мы внесли изменения перед спринтом, благодаря которым разобрались, как улучшить болид – мы так думали.

Дело в паре вещей. Кроме того, [Ферстаппен] взял настройки, которые я использовал. Не хочу винить свои настройки – думаю, они были нормальными. Проблема в том, что мы не смогли заставить шины работать.

Если говорить о моей стороне боксов, мы поменяли много деталей после спринта, и ощущения в болиде определенно стали лучше. Но возникла другая сложность, достаточно серьезная, и жаль, что мы не смогли воспользоваться шансом», – порассуждал гонщик.

Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021

