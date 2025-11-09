Льюис Хэмилтон: «Мне просто не удалось «включить» шины»

Хэмилтон объяснил неудачу в квалификации.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что он не сумел добиться хорошего результата из-за проблем в работе с шинами.

«С настройками болида все было в порядке, мне просто не удалось «включить» шины. Особенно это касается задних шин – я не сумел подвести их в оптимальный рабочий диапазон. В особенности это касается задних покрышек», – рассказал Хэмилтон.

