Льюис Хэмилтон: «Мне просто не удалось «включить» шины»
Хэмилтон объяснил неудачу в квалификации.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что он не сумел добиться хорошего результата из-за проблем в работе с шинами.
«С настройками болида все было в порядке, мне просто не удалось «включить» шины. Особенно это касается задних шин – я не сумел подвести их в оптимальный рабочий диапазон. В особенности это касается задних покрышек», – рассказал Хэмилтон.
