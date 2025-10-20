Норрис – первый гонщик «Макларена», завоевавший 15 подиумов за сезон

Пилот «Макларен» Ландо Норрис финишировал вторым на Гран-при США и стал новым лидером сезона-2025 по количеству подиумов.

Британец заработал 15 призовых мест, в том числе пять побед. Всего на счету Норриса 41 подиум в «Формуле-1» – это пятый показатель среди действующих гонщиков.

У Оскара Пиастри, напарника Ландо, 14 попаданий в топ-3, у пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена – десять.

Норрис стал первым гонщиком «Макларена », которому удалось заработать 15 подиумов за год. Ранее 14 призовых мест забрал Ален Прост в 1988 году. Рекорд «Ф-1» принадлежит Ферстаппену (21 трофей в 2023 году), также Ландо опережают Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.

