0

Франко Колапинто об игнорировании приказа: «Лучшее решение с учетом ситуации. Обгон Гасли стал попыткой защититься от Бортолето»

Колапинто объяснил, почему ослушался команды.

Пилот «Альпин» Франко Колапинто считает разумным решение обогнать Пьера Гасли на Гран-при США, несмотря на инструкцию с мостика сохранять позиции.

Аргентинец завершил гонку 17-м, его напарник – 19-м.

«Считаю, это было правильно. Раньше я несколько раз отдавал позицию. Честно говоря, я ехал гораздо быстрее. Думаю, шины у Пьера были несколько старше, и он ехал где-то на секунду медленнее.

Это стало лучшим решением с учетом ситуации. Бортолето активно меня атаковал, и обгон Пьера стал попыткой в том числе защититься самому. Если бы я его не обогнал, то, пожалуй, [Бортолето] опередил бы нас обоих.

Мы сражались за 17-е и 18-е места – нет смысла спорить о подобном», – подчеркнул Франко.

Управляющий директор «Альпин»: «Команда разочарована, что Колапинто ослушался приказа сохранять позиции»

Алексей Попов: «Возможно, контракт «Альпин» с Колапинто уже продлен, раз Франко настолько смело себя вел»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Grandprix.com
