  • Тото Вольфф о борьбе за титул: «У догоняющего гонщика в такой ситуации есть психологическое преимущество»
Тото Вольфф о борьбе за титул: «У догоняющего гонщика в такой ситуации есть психологическое преимущество»

Вольфф оценил шансы Ферстаппена на титул.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о борьбе за победу в чемпионате с участием Оскара Пиастри, Ландо Норриса и Макса Ферстаппена.

По мнению Вольффа, у Макса есть психологическое преимущество перед конкурентами, хотя отставание по очкам и говорит не в его пользу.

«Я с интересом наблюдаю за развитием событий в борьбе за титул. Ведь я и сам бывал в подобной ситуации – когда два твоих гонщика сражаются за титул, а сзади их догоняет третий пилот, представляя собой угрозу.

В тот раз это был Себастьян Феттель, сейчас догоняет Макс Ферстаппен. И у догоняющего в такой ситуации есть психологическое преимущество. Просто потому, что его шансы, в данном случае Макса, изначально оцениваются не очень высоко.

Я подсчитывал его шансы ранее, они составляли процентов 20. То есть вероятность в целом не слишком высока. Однако даже один сход лидеров может все изменить. И вот это влияет на гонщика довольно сильно – при каждом обгоне он думает о том, насколько сильно готов рисковать?

Это можно было видеть в Остине на примере Ландо Норриса. Да, в конце он все же обогнал Шарля Леклера, но ему было очень непросто выбрать момент для обгона, решаясь, рискнуть ли повреждением или нет», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
