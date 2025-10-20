Тото Вольфф о борьбе за титул: «У догоняющего гонщика в такой ситуации есть психологическое преимущество»

Вольфф оценил шансы Ферстаппена на титул.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о борьбе за победу в чемпионате с участием Оскара Пиастри , Ландо Норриса и Макса Ферстаппена .

По мнению Вольффа, у Макса есть психологическое преимущество перед конкурентами, хотя отставание по очкам и говорит не в его пользу.

«Я с интересом наблюдаю за развитием событий в борьбе за титул. Ведь я и сам бывал в подобной ситуации – когда два твоих гонщика сражаются за титул, а сзади их догоняет третий пилот, представляя собой угрозу.

В тот раз это был Себастьян Феттель, сейчас догоняет Макс Ферстаппен. И у догоняющего в такой ситуации есть психологическое преимущество. Просто потому, что его шансы, в данном случае Макса, изначально оцениваются не очень высоко.

Я подсчитывал его шансы ранее, они составляли процентов 20. То есть вероятность в целом не слишком высока. Однако даже один сход лидеров может все изменить. И вот это влияет на гонщика довольно сильно – при каждом обгоне он думает о том, насколько сильно готов рисковать?

Это можно было видеть в Остине на примере Ландо Норриса . Да, в конце он все же обогнал Шарля Леклера, но ему было очень непросто выбрать момент для обгона, решаясь, рискнуть ли повреждением или нет», – рассказал Вольфф.

