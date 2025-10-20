  • Спортс
  Ферстаппен – лучший пилот Гран-при США по версии The Race, Хюлькенберг и Норрис – в топ-3, Пиастри – 19-й
4

Ферстаппен – лучший пилот Гран-при США по версии The Race, Хюлькенберг и Норрис – в топ-3, Пиастри – 19-й

Ферстаппен возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в США.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при США.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял победитель гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вместе с ним в тройку лучших вошли Нико Хюлькенберг («Заубер») и Ландо Норрис («Макларен»).

Лидер чемпионата Оскар Пиастри («Макларен») занял в рейтинге предпоследнее, 19-е место, опередив только Изака Аджара («Рейсинг Буллз»).

Рейтинг пилотов Гран-при США (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

9. Оливер Бермэн («Хаас»)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

11. Карлос Сайнс («Уильямс»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Франко Колапинто («Альпин»)

15. Юки Цунода («Ред Булл»)

16. Эстебан Окон («Хаас»)

17. Габриэл Бортолето («Заубер»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Оскар Пиастри («Макларен»)

20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
