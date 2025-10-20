Нико Хюлькенберг: «Очень рад, что закончил гонку в очковой зоне. Команда заслужила этот результат»

Хюлькенберг доволен попаданием в топ-10 в Остине.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг подвел итоги Гран-при США, отметив, что был рад набрать очки после долгого перерыва.

После того, как Хюлькенберг финишировал на подиуме на этапе в Великобритании, он не мог попасть в очковую зону в течение семи гонок подряд.

«Я очень рад, что закончил гонку в очковой зоне. Мы весь уик-энд демонстрировали отличный темп, с первой же практики. Из-за инцидента в спринте мы не смогли показать, чего стоим на самом деле, и здорово, что в гонке мы получили еще один шанс.

Саму гонку мы провели чисто, хорошо проявив себя во многих отношениях, ведь мы хотели выжать из ситуации максимум. Вся наша команда заслужила этот результат своей работой», – рассказал Хюлькенберг.

