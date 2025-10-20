  • Спортс
  • Ферстаппен отыграл 64 из 104 очков отставания в чемпионской борьбе за 4 Гран-при, выиграв 3 гонки, 3 поула и спринт
Ферстаппен отыграл 64 из 104 очков отставания в чемпионской борьбе за 4 Гран-при, выиграв 3 гонки, 3 поула и спринт

Ферстаппен доминирует на последних четырех этапах «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вернулся в борьбу за титул благодаря собственным победам и неуверенным выступлениям гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

Перед Гран-при Италии четырехкратный и действующий чемпион «Формулы-1» отставал от Пиастри на 104 очка.

За последние четыре этапа Ферстаппен отыграл у Оскара 64 балла – после этапа в США разрыв составляет 40 очков. За этот период Макс одержал три победы (в Сингапуре финишировал вторым), завоевал три поул-позиции и выиграл спринт в Остине.

На счету Пиастри третье место в Италии, сход в Азербайджане, четвертая позиция в Сингапуре и пятая в США.

Норрис также четырежды подряд переиграл напарника, два раза финишировав вторым и по одному разу – третьим и седьмым (в спринте в Техасе оба гонщика «Макларена» сошли после столкновения между собой). Отставание британца в чемпионской гонке сократилось с 34 до 14 очков.

Пилотам осталось провести пять воскресных заездов и два спринта в 2025 году.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2025

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Опубликовал: Михаил Ширяев
