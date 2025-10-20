Фуоко заменит Хэмилтона в «Феррари» в 1-й практике перед Гран-при Мехико

Фуоко выступит за «Феррари» в практике в Мехико.

Пилот гоночной программы «Феррари» Антонио Фуоко, на счету которого есть победа в гонке «24 часа Ле-Мана», выступит за Скудерию в первой практике перед Гран-при Мехико.

За рулем болида «Феррари» Фуоко заменит Льюиса Хэмилтона .

В прошлом Фуоко выступал за «Феррари» в «Ф-1» на молодежных тестах в Абу-Даби в 2020 и 2021 годах.

