0

Фуоко заменит Хэмилтона в «Феррари» в 1-й практике перед Гран-при Мехико

Фуоко выступит за «Феррари» в практике в Мехико.

Пилот гоночной программы «Феррари» Антонио Фуоко, на счету которого есть победа в гонке «24 часа Ле-Мана», выступит за Скудерию в первой практике перед Гран-при Мехико.

За рулем болида «Феррари» Фуоко заменит Льюиса Хэмилтона.

В прошлом Фуоко выступал за «Феррари» в «Ф-1» на молодежных тестах в Абу-Даби в 2020 и 2021 годах.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logo24 часа Ле-Мана
logoЛьюис Хэмилтон
logoГран-при Мексики
logoФеррари
logoФормула-1
Антонио Фуоко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
