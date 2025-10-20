Лео Туррини: «Пиастри словно поглотила черная дыра. Не помешал бы психолог»

Туррини предположил, что Пиастри требуется психолог.

Итальянский обозреватель Лео Туррини поделился мыслями о неудачном выступлении Оскара Пиастри на Гран-при США – пилот «Макларена » занял пятое место.

«Его словно поглотила черная дыра. Не помешал бы психолог.

Он больше не сияет – лишь обороняется на трассе и, пожалуй, начинает воспринимать погоню Ферстаппена как ночной кошмар. Либо он быстро придет в себя, либо красивая сказка Оскара не получит счастливого конца», – написал журналист.

Туррини поставил австралийцу 5 баллов из 10 за этап в Остине. Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен получил 10, напарник Оскара Ландо Норрис – 7,5.

