Фернандо Алонсо: «доволен, что с 9-й по скорости машиной в пелотоне мы заработали одно очко в Остине»

Алонсо доволен попадание в топ-10 в Остине.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при США, отметив, что был рад закончить гонку на 10-й позиции учитывая текущие скоростные возможности его болида.

«Я ожидал немного большего. Стартуя десятым, все-таки надеешься прорваться хотя бы на 8-9 место, если это возможно. Более того, впереди нас сошли две машины. Так что финиш на десятом месте говорит о том, что мы не очень хорошо провели гонку. В уик-эндах со спринтами у нас так часто бывает. В пятницу мы быстры, в субботу немного теряем в скорости, а в воскресенье теряем еще больше.

Мы упустили свою возможность в субботу, а в основной гонке было еще тяжелее – потому что четыре ведущих команды сейчас находятся в своей лиге в сравнении с остальными. «Уильямс » сейчас посередине. При этом хорошую скорость демонстрируют и «Хаас », и «Заубер », а еще я поверить не могу, что всю гонку позади нас провели болиды «Рейсинг Буллз», которые сейчас опережают «Астон Мартин » по скорости. В расстановке сил позади нас находится только «Альпин». Так что я доволен, что с 9-й по скорости машиной в пелотоне мы заработали одно очко», – рассказал Алонсо.

