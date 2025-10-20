Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на титул: «В чемпионате не осталось трасс, которые бы больше подходили «Макларену», чем «Ред Булл»

Марко верит в шансы Ферстаппена на титул.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко по итогам Гран-при США заявил, что у Макса Ферстаппена есть хорошие шансы обойти Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за победу в чемпионате.

«Сейчас в команде очень хорошее настроение. Ведь стало ясно, что победы уже не даются «Макларену» так легко, как раньше. Например, Пиастри в этой гонке было тяжело – надеюсь, так будет и в дальнейшем.

Летом мы более или мене сдались. И в данном отношении это было ошибкой. В чемпионате [среди оставшихся Гран-при] не осталось трасс, которые бы явно больше подходили «Макларену », чем «Ред Булл ». Мне кажется, что сейчас возможности болидов сравнялись, а ключевую разницу делает гонщик – и это Макс Ферстаппен», – рассказал Марко.

