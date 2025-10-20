Тимо Глок о шансах Ферстаппена: «Проблема Норриса и Пиастри в том, что теперь отбирать у них очки могут и пилоты других команд»

Глок оценил шансы Ферстаппена на титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок по итогам Гран-при США поделился мнением о том, насколько велики шансы Макса Ферстаппена выиграть чемпионат, учитывая то, что гонщики «Макларена » начали ошибаться и терять очки в стрессовых ситуациях.

«Положение Пиастри небезопасно. Для него это третий сезон в «Формуле-1», и он впервые оказался в ситуации постоянно нарастающего на него давления. И ему уже совсем не так легко дается пилотаж, как это было в начале сезона.

При этом нервничает вся команда «Макларен». Ведь у них возникла проблема – теперь на некоторых трассах в борьбе за самые высокие места оказывается «Мерседес », «Феррари» в Остине тоже смотрелась достаточно сильно.

И проблема Норриса и Пиастри в том, что теперь отбирать у них очки могут и пилоты других команд. В то время как Макс Ферстаппен слишком силен, чтобы кто-то вообще мог на него надавить», – рассказал Глок.

