Оскар Пиастри: «Борьба с Норрисом слишком плотная, чтобы «Макларен» поставил на одного гонщика»
Лидер «Формулы-1» Оскар Пиастри ответил на вопрос о том, стоит ли «Макларену» поддержать одного из пилотов из-за угрозы со стороны гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
На Гран-при США австралиец финишировал пятым. Его отрыв от напарника Ландо Норриса сократился до 14 очков, от Ферстаппена – до 40.
«Не знаю. Я так не думаю. Борьба между нами до сих пор невероятно плотная, и мы оба сказали, что хотим выиграть титул заслуженно.
Считаю, борьба слишком плотная, чтобы поставить на одного гонщика», – отметил Оскар в эфире Sky Sports.
Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке
Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Ферстаппену еще предстоит постараться. Он быстро нагоняет, но осталось всего пять этапов»