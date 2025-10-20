Оскар Пиастри: «Борьба с Норрисом слишком плотная, чтобы «Макларен» поставил на одного гонщика»

Пиастри заявил, что «Макларену» рано выбирать первого номера.

Лидер «Формулы-1» Оскар Пиастри ответил на вопрос о том, стоит ли «Макларену » поддержать одного из пилотов из-за угрозы со стороны гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

На Гран-при США австралиец финишировал пятым. Его отрыв от напарника Ландо Норриса сократился до 14 очков, от Ферстаппена – до 40.

«Не знаю. Я так не думаю. Борьба между нами до сих пор невероятно плотная, и мы оба сказали, что хотим выиграть титул заслуженно.

Считаю, борьба слишком плотная, чтобы поставить на одного гонщика», – отметил Оскар в эфире Sky Sports.

Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке

Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Ферстаппену еще предстоит постараться. Он быстро нагоняет, но осталось всего пять этапов»