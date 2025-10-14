Перес и Боттас с «Кадиллаком» примут участие в медиа-мероприятиях на Гран-при Мехико

Перес и Боттас проведут медиа-день с «Кадиллаком» на этапе в Мехико.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес в качестве официального представителя команды будет участвовать в медиа-активностях и общении с прессой на Гран-при Мехико.

Перес, как и его будущий напарник по команде Валттери Боттас , по ходу гоночного уик-энда будут давать журналистам интервью и проводить автограф-сессии.

«Кадиллак» готовится к первому сезону в «Формуле-1», который команда проведет в 2026 году.

