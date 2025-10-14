  • Спортс
0

Нико Хюлькенберг о машине 2026 года: «Это все тот же болид «Ф-1», просто работает немного иначе»

Хюлькенберг не спешит с выводами по болидам 2026 года.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал о том, что считает преждевременными выводы о работе новых болидов, на которые команды «Ф-1» перейдут в следующем сезоне.

В данный момент еще не все команды дали своим пилотам протестировать ранние модели новых машин на симуляторах, однако многие гонщики высказывали опасения относительно поведения болидов 2026 года.

«Мы только начали работу в этом направлении, пока рано делать выводы. Мы пока получили лишь первые впечатления, получили первый опыт. Так что да, процесс идет, работы много.

Первые впечатления – ну, на мой взгляд, болид стал немного другим. Но в конечном счете это все еще гоночный болид «Формулы-1», просто работает он немного иначе.

При этом я считаю, что пока слишком рано проводить какие-либо сравнения. То, что мы видим сейчас, будет отличаться от того, когда в марте следующего года реальные машины выедут на трассу. Так что выводы делать сложно.

Мне кажется, стоит еще какое-то время подождать и быть осторожными с высказываниями, сделанными на основе совсем ранних представлений о новых болидах», – рассказал Хюлькенберг.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoНико Хюлькенберг
регламент
logoЗаубер
logoФормула-1
