Руководитель «Астон Мартин»: «Интерес Ферстаппена, разумеется, льстит «Астон Мартин»
Коуэлл уверен в правильном развитии «Астон Мартин».
Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл рассказал, что команде льстит то, что коллективу приписывают интерес к приглашению Макса Ферстаппена. И что сам Макс в интервью, когда его спрашивали об этом, всегда отзывался об «Астон Мартин» комплиментарно.
«Если говорить о интересе к «Астон Мартин», который Макс Ферстаппен выражал, общаясь с прессой, то мне сложно правильно сформулировать ответ. Но подобный интерес, разумеется, очень льстит нашей команде.
По его мнению, он видит в «Астон Мартин» целеустремленную команду, которая совершает правильные шаги и движется в верном направлении», – рассказал Коуэлл.
