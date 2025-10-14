Руководитель «Астон Мартин»: «Интерес Ферстаппена, разумеется, льстит «Астон Мартин»

Коуэлл уверен в правильном развитии «Астон Мартин».

Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл рассказал, что команде льстит то, что коллективу приписывают интерес к приглашению Макса Ферстаппена . И что сам Макс в интервью, когда его спрашивали об этом, всегда отзывался об «Астон Мартин » комплиментарно.

«Если говорить о интересе к «Астон Мартин», который Макс Ферстаппен выражал, общаясь с прессой, то мне сложно правильно сформулировать ответ. Но подобный интерес, разумеется, очень льстит нашей команде.

По его мнению, он видит в «Астон Мартин» целеустремленную команду, которая совершает правильные шаги и движется в верном направлении», – рассказал Коуэлл.

