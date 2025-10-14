Тото Вольфф: «Любопытно, сможет ли «Мерседес» развить успех в предстоящих гонках в Америке»

Вольфф надеется на дальнейший прогресс «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что после победы на Гран-при Сингапура команда рассчитывает развить успех в предстоящих гонках в Северной и Южной Америке.

«В Сингапуре «Мерседес » добился сильного результата – Джордж Расселл выиграл гонку, а Кими Антонелли финишировал пятым. Этот результат был неожиданным, хотя скорость «Мерседеса» по ходу уик-энда говорит о том, что победа не была случайностью.

И в целом это является отличительной особенностью нынешнего сезона – заранее не знаешь, какая команда окажется впереди в следующий уик-энд.

При этом «Мерседес» неплохо смотрелся и на этапе в Баку, так что нам любопытно, сможем ли мы развить успех в работе с болидом по ходу предстоящих гонок в Америке», – рассказал Вольфф.

